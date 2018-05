Ferien auf dem Ponyhof

Kids von 7 bis 15 Jahren können den Nachmittag auf dem Hof von Tanjas kleiner Reitschule verbringen. Da wird geputzt, getüddelt und gelernt, wie sich Pferde und Ponys wohlfühlen und was sie zum Glücklichsein brauchen. Bitte an robuste Kleidung (feste Schuhe, alte Jeans) und einen Helm denken. Wenn das Wetter nicht so gut ist, ist Regenkleidung von Vorteil.

Kosten: 15 Euro

Treffpunkt: Tanjas kleine Reitschule, Tecklenburger Str. 39, Deichshausen.

Wer mitmachen möchte, kann sich am Samstag, den 26. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr und am Donnerstag, den 31. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr im BEGU-Saal anmelden. Bitte die Teilnahmegebühr mitbringen. Viele Aktionen können nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl aufnehmen, deshalb bitte zunächst nur max. zwei Anmeldungen pro Kind. Die Restplätze werden ab Montag, den 11. Juni vergeben. In welchen Aktionen noch Plätze zu ergattern sind, erfahren Interessenten unter 0421-688610.