Projekttag: Körperklänge

Mit geflüchteten Menschen ab 15 Jahren. In diesem Projekt werden moderne Einflüsse des Improvisationstheaters mit aktuellen Hip Hop-Moves kombiniert. Es wird das Experiment gewagt, ohne gesprochene Sprache auszukommen. So entsteht ein Raum, in dem sich Menschen unter gleichen Voraussetzungen auf Augenhöhe begegnen können. Es werden Brücken gebaut zwischen Jugendlichen ab 15 Jahren mit verschiedenen kulturellen Hintergründen.