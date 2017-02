Pubertät - schon in der Grundschule

Informationsabend

Kinder zwischen dem 6. und 10. Lebensjahr sind auf dem besten Wege in die Pubertät. Diese Zeit wird oft auch als „Latenzphase“ bezeichnet. Aber ruht die kindliche Sexualität, wie oft behauptet wird, wirklich oder tritt sie vielleicht nur etwas in den Hintergrund, da sich neue Interessen, wie z.B. Schule, neue Freunde etc. bilden?

Die Zeit vor der Pubertät kann man nutzen, um die Beziehung zum Kind zu festigen und so die eventuell kommenden Belastungen besser zu meistern.

Wie äußert sich kindliche Sexualität in diesem Lebensabschnitt?

Welche Entwicklung durchleben Kinder?

Wie verändert sich der Umgang von Mädchen und Jungen untereinander?

Referentin: Maren Kick, Sexualpädagogin

Teilnahme: 5,00 Euro, Anmeldung erwünscht unter 0421-654333