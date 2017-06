Pünktchen und Anton

Lesung mit Musik, ab 6 Jahre

»Streichhölzer, kaufen Sie Streichhölzer, meine Herrschaften!«, ruft Pünktchen, eigentlich Luise Pogge, wenn sie allabendlich auf einer Brücke mitten in Berlin steht. Natürlich ohne das Wissen ihrer Eltern, Herrn und Frau Direktor Pogge, die sie sicher in der Obhut des Kindermädchens Fräulein Andacht wähnen. Aber ist Fräulein Andacht wirklich so harmlos, wie sie tut? Als die Situation brenzlig wird, ist zum Glück Pünktchens Freund Anton zur Stelle. Und sie selbst ist ja schließlich auch nicht auf den Kopf gefallen.

Eintritt: 8,00 Euro