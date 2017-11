Rackzack stellt sich vor

In dieser Kita werden Kinder von 0 bis 3 Jahren betreut. Wer sich für einen Platz ab Sommer 2018 interessiert, kann beim Tag der offenen Tür einen Blick in die Kita werfen und sich über das pädagogische Konzept informieren.

Die Kita in einem schönen alten Eckhaus in der Erlenstraße ist einer der ältesten Neustädter Elternvereine. Seit 1989 betreuen die Erzieher*innen Kinder von 0 bis 3 Jahren in Gruppen mit bis zu 9 Kindern, von Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 15:30 Uhr.

Frühstücken und Morgenkreis, Singen und Tanzen, Turnen und Ausflüge sind hier genauso wichtig, wie ganz viel Zeit zum Spielen und Erleben in der Natur.

Der Tag der offenen Tür ist am 16.01.2018 von 16 bis 18 Uhr in den Räumlichkeiten von Rackzack in der Erlenstraße 62 in 28199 Bremen. Die Ansprechpartnerin für interessierte Eltern ist Mirka Mosch, das pädagogische Personal ist unter 0421-501388 erreichbar.

Mehr Infos gibt es auf der Homepage von Rackzack..