Radierkurs

Max Beckmanns Druckwerkstatt

mit Rainer Kosubek und Prof. Peter W. Schaefer

Es ist wieder so weit: Erst krass gekratzt, dann echt geätzt und zum Schluss ordentlich Druck gemacht! In diesem besonderen Ferienkurs begeben sich die Kinder auf die Spuren von Max Beckmann, einem der bekanntesten Maler und Radierer. In Max Beckmanns Welt der Artisten, Clowns und Schauspieler gibt es viel Spannendes zu entdecken. Nach einem Ausflug in die Kunsthalle beginnen die kleinen Künstler in der Druckwerkstatt der Hochschule für Künste mit ihren Arbeiten: Mit Radiernadel, Metallplatte und Säurebad stellen sie unter professioneller Anleitung eigene Radierung her.

Kosten: € 80,- / € 70,- Geschwisterkinder, inklusive Eintritte

Ort: Kunsthalle Bremen (Tag 1 und 2) und Hochschule für Künste im Speicher XI (Überseestadt, erreichbar mit Tram 3 oder Bus 20) (Tag 3 und 4)

Anmeldung unter www.kunsthalle-bremen.de/kalender