Die wenigsten Menschen sagen von sich: Ich will so bleiben wie ich bin - Warum? Gibt es ein Körperteil an Ihnen oder ein Verhalten, das Ihnen Kummer bereitet? Unsere eigenen Maßstäbe, Krankheiten, die Erwartungen anderer oder die Werbung lösen in uns oftmals Unzufriedenheit aus. Bitte anmelden und Stift und Papier mitbringen. Kostenlos.

Petra Haslop

www.mediation-haslop.de

0421 / 89 77 63 01