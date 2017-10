Ralph arbeitet in einem Antiquariat. Dort entdeckt er einen Geheimgang, von dem aus man direkt in den Himmel gelangt. Hier begegnet er dem hübschen Sternenmädchen Bellatrix, die ihm viele spannende Dinge am Himmel zeigt. Sie begegnen unter anderem Roten Riesen und den gefährlichen Schwarzen Löchern.

Teilnahme: Für Kinder ab 4 Jahre, 4 Euro.