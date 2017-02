× Erweitern Foto: Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Ran an die Knochen, Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg

Workshop zum Thema Knochen

Für Kinder ab 7 Jahren

In diesem Workshop geht es um die Knochenarbeit. Nachdem bei einem Rundgang im Museum geguckt worden ist, was die Menschen in der Vergangenheit aus Knochen und Geweih hergestellt haben, werden die Kinder selbst handwerklich aktiv. Je nach Lust und Laune können z.B. eine Römische Haarnadel, Geweihknöpfe, Knochenwürfel oder ein Amulett aus Knochen oder Geweih gefertigt werden.

Teilnahme: 12,50 Euro, Anmeldung erforderlich unter 0441-9244300