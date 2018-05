Ran an die Kochlöffel

Kochen kann kinderleicht sein - wer Spaß am daran hat oder es lernen möchte, ist hier genau richtig. Gemeinsam fahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Oldenburg zum EWE Forum um dort zu kochen. Unter Anleitung werden sie in der dortigen Lehrküche für alle ein Mehrgängemenü zaubern und es sich schmecken lassen. Im Anschluss wird noch für ein wenig Bewegung gesorgt und Oldenburg (Botanischer Garten, Schlosspark, oder Innenstadt, je nach Wetterlage) erkundet.

Für Kinder von 8 bis 12 Jahren, die Teilnahme kostet 5 Euro. Der Treffpunkt ist der BEGU- Parkplatz.

Wer mitmachen möchte, kann sich am Samstag, den 26. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr und am Donnerstag, den 31. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr im BEGU-Saal anmelden. Bitte die Teilnahmegebühr mitbringen. Viele Aktionen können nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl aufnehmen, deshalb bitte zunächst nur max. zwei Anmeldungen pro Kind. Die Restplätze werden ab Montag, den 11. Juni vergeben. In welchen Aktionen noch Plätze zu ergattern sind, erfahren Interessenten unter 0421-688610.