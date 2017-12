Ranzenparade

Im Sommer beginnt für viele Kinder eine spannende Zeit: Die Einschulung steht bevor. Das erste wichtige Erlebnis ist dabei sicherlich die Auswahl des Schulranzens. Aus diesem Grund lädt die ShoppingWelt dodenhof alle angehenden Schulkinder zur Ranzenparty am 27. Januar und noch einmal am 3. Februar in die KinderWelt ein. Hier gibt es die Riesenauswahl der Marken Scout, Ergobag, Satch, McNeill und Eastpak mit Fachberatung durch Spezialisten. An diesem Tag dürfen sich alle darüber hinaus über viele Rabatte und Aktionen freuen. So gibt es zum Beispiel für alle Neu-Ranzenbesitzer einen Gutschein für ein Kids-Menü im Dachgarten-Restaurant.