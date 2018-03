Raumfahrtführung

Im Raumfahrtjahr werden an jedem Samstag Führungen ins begehbare Modell des Columbus-Moduls der internationalen Raumstation ISS bei Airbus Defence & Space angeboten.

Bremen ist einer der bedeutendsten Raumfahrtstandorte in Europa. Die Versorgung der Internationalen Raumstation ISS in über 400 km Höhe fordert jetzt die Ingenieure heraus: Wie kommen Wasser und Lebensmittel zu den Astronauten? Wie lebt, schläft und forscht man bei Schwerelosigkeit? Im Modell des Columbus-Moduls geben kundige Gästeführern/innen die spannenden Antworten. Das begehbare 1:1-Modell des Weltraumlabors Columbus, dessen Vorbild als Teil der Internationalen Raumstation (ISS) rund 400 Kilometer über der Erde mit 28000 Stundenkilometern dahinrast, ist hier der Öffentlichkeit zugänglich.

Dazu werfen die Besucher einen Blick in den Simulations- und Diagnoseraum, von dem aus Ingenieure in Kontakt mit der Internationalen Raumstation stehen. Sie erfahren außerdem, wie schwer ein Liter Milch auf dem Mond, auf dem Saturn oder der Venus wiegt.

Die Teilnehmer treffen sich an der Domsheide und fahren in die Airport Stadt zum Airbus Gelände, wo die Themenführung stattfindet. Anschließend geht es mit dem Bus zurück zum Ausgangspunkt in der Innenstadt.

Das Mindestalter beträgt 10 Jahre, pro Kind bis 13 Jahre ist die Begleitung jeweils eines Erwachsenen erforderlich.

Die Führung kostet 18,50 für Erwachsene, Kinder bis 13 Jahre zahlen 15,50 Euro.

Jeden Sa um 14 und um 16 Uhr (Ausnahme am 27.10.2018 nur um 16:00 Uhr), Dauer ca 2 Stunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber jeder Teilnehmer muss sich aus Sicherheitsgründen mit Personalausweis / Reisepass ausweisen. Teilnehmer aus Nicht-EU-Ländern benötigen gegebenenfalls eine Sondergenehmigung. Änderungen vorbehalten, Absagen können aufgrund betriebsinterner Vorkommnisse erfolgen.