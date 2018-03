Raumstation an Erde: Achtung, Anschnallen

× Erweitern KUBO Holzwerkstatt

In der Holzwerkstatt in den Ferien verwandeln Kids ab 8 Jahren mit Nägeln und Schrauben alte Bretter, Dosen und Becher in phantasievolle Flugobjekte und entdecken dabei den Weltraum. Da wird gesägt, gebohrt und gefeilt, dass die Späne nur so fliegen. Neben der individuellen Anfertigung von Raumfahrzeugen und der Entdeckung neuer Lebensformen ist der gemeinschaftliche Bau einer größeren Mondrakete eingeplant. Dann heißt es Einsteigen und „Tschüss, Erde.“

Holzwerkstatt für Kinder ab 8 Jahre, bis 23.3., tägl. 10 - 15 Uhr, 95 EUR inkl. MIttagessen, anmeldung@kubo.de