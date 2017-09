Reiten lernen

Hier können Kinder ab 3 Jahren das Reiten und den Umgang mit Pferden erlernen. Putzen, ausmisten, Spiel und Spaß mit Gleichaltrigen, Ausritte oder Reitstunden, alles rund ums Pferd, neue Freundschaften schließen und die Zeit mit den Ponys genießen.

Altersgerechter Reitunterricht auf Ponys und Pferden in Kleingruppen. Der Unterrichtet richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene, an Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Die Gruppen sind klein (max 7 Schüler) und jeder wird individuell gefördert. Die Stunde dauert 60 Minuten.

Es gibt außerdem Longen- & Einzelstunden, geführte Geländerunden, Theorie und Praxis auf und mit braven Pferden und Ponys.

Reitbeteiligungen und Pflegeponys sind auch möglich.

Mehr Infos gibt es telefonisch unter 0152-36221350.