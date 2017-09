Wer gerne einmal einen Ausritt machen oder reiten lernen möchte oder sogar von einem eigenen Pflegepony träumt, wird im Barrier Pony-Club fündig:

Hier können Kinder ab 7 Jahren lernen neben dem Reiten auch den richtigen Umgang mit den Pferden. Putzen, misten, Spiel und Spaß mit Gleichaltrigen, Ausritte oder Reitstunden: Hier dreht sich alles rund ums Pferd, da werden neue Freundschaften genossen und einfach die Zeit mit den Ponys genossen.

Der Reitunterricht erfolgt in altersgerechten Kleingruppen (maximal 7 Reiter) auf Ponys und Pferden und richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene, an Kinder, Jugendliche und Erwachsene, wobei der Fokus auf die individuelle Förderung gelegt wird.

Dazu gibt es Longen- und Einzelstunden, geführte Geländerunden, Theorie und Praxis auf und mit braven Pferden und Ponys. Auch Reitbeteiligungen und Pflegeponys sind möglich.