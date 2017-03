Ressourcen- und Standortbestimmung

Workshop für Frauen

Für alle Frauen, die ihre Berufstätigkeit aus familiären Gründen unterbrochen haben und ihren beruflichen Wiedereinstieg 2017 aktiv angehen möchten, findet am 15. März in der Zeit von 9 - 14 Uhr ein kostenloser Workshop statt.

In dem Workshop nehmen die Teilnehmerinnen eine systematische Einschätzung ihrer persönlichen Stärken und Schwächen vor, erkennen individuelle Potenziale und erstellen ein persönliches Kompetenzprofil. Sie gewinnen Klarheit und stärken das Vertrauen in sich und in ihr Können. Sie planen Ihre beruflichen und/oder privaten Ziele und Visionen und entwickeln konkrete Maßnahmen für die Umsetzung im Alltag.

Weitere Inhalte des Workshops sind die eigenen Standortbestimmung und Zielfindung, der Übergang vom Ziel zur konkreten Umsetzung, der Umgang mit Zeit und Zeitfressern, Zeitplanungsmethoden und praktische Hinweise zur Anwendung.

Der Workshop wird durchgeführt von Petra Reinhardt, Dipl.Päd., Supervisorin, Coach für persönliche und berufliche Bildung, Kommunikationstrainerin.

Teilnahme: Kostenfrei, Anmeldung erforderlich bei Jana Latzel unter 0421-1781107 oder per Mail an jana.latzel2@arbeitsagentur.de