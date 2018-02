Ritter Rost und das mutige Burgfräulein Bö

Figurentheater für Kinder ab 6 Jahre: Tief im Fabelwesenwald, da ist was los! Reitende Ritter, feuerspeiende Drachen und leicht dümmliche Damenhüte. Wenn Ritter Rost zu seinen Abenteuern aufbricht, müssen er und das mutige Burgfräulein Bö die gefährlichsten Situationen meistern. Und manchmal zeigt sich, dass, wenn es wirklich darauf ankommt, am Ende die die Mutigsten sind, von denen wir es am wenigsten erwarten.

Ab 4 Jahren ∙ 50 Minuten

Spiel: Leo Mosler, Regie & Ausstattung: Rainer Schicktanz

Eintritt: Kinder 6 € | Erwachsene 8 € | Familienkarte 23 € (2 Erwachsene + 2 Kinder oder 1 Erwachsener + 3 Kinder), freier Eintritt für Geburtstagskinder