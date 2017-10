rootsnvisions

Zu einer Inszenierung der besonderen Art kommt es am Theater Bremen ab 17:00 Uhr: Die Fassade des Theater am Goetheplatz dient als Projektionsfläche für die Präsentation eines Kunst- und Medienprojekts, das 25 Bremer Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung in Zusammenarbeit mit dem Kreativunternehmen URBANSCREEN und Streetworker*innen des Vereins zur Förderung akzeptierender Jugendarbeit e.V. (VAJA) erarbeitet haben.

Seit dem Sommer beschäftigen sich die Jugendlichen, die aus zehn verschiedenen Ländern stammen, kreativ und interdisziplinär mit dem Thema „Wurzeln und Visionen“. Ziel des Projektes ist es, die Integration zu erleichtern und das Gefühl von Fremdheit abzubauen. Das Ergebnis ist nun in Form der audiovisuellen Installation zu erleben. Nach der offiziellen Eröffnung um 17:00 Uhr beginnt ab 18:00 Uhr die eigentliche Projektion, die bis 22:00 Uhr fortlaufend wiederholt wird.

Das Künstlerkollektiv URBANSCREEN – 2005 gegründet und in Bremen ansässig – ist ein Pionier der Lumentektur. Darunter versteht man die künstlerische Verbindung von projiziertem Licht und Architektur. Mittlerweile ist das Unternehmen weltweit gefragt: Aufträge führten die Künstler*innen schon nach Lyon, Bukarest, Berlin, São Paulo, Busan und Sydney, wo sie das Sydney Opera House in ein spektakuläres Meer aus Farben tauchten. Nun arbeiten sie zum wiederholten Male mit dem Theater Bremen zusammen.

Der Verein zur Förderung akzeptierender Jugendarbeit e.V. (VAJA) wurde 1992 gegründet. Er widmet sich vor allem der Arbeit mit ausgegrenzten Jugendlichen und jungen Menschen, die sich als Teil einer Clique oder Szene sehen und für die der öffentliche Raum den zentralen Aufenthaltsort ihrer Freizeit darstellt.