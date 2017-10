× Erweitern Cinemagia Rudolph mit der roten Nase

Das kleine Rentier Rudolph hat einen Traum: Er möchte wie sein Vater ein „Flieger“ des Weihnachtsmanns werden, wenn er groß ist. An Weihnachten den Schlitten mit all den Geschenken durch die Luft zu ziehen, das wird nur den angesehensten Rentieren zugetraut. Allerdings ist Rudolph ein bisschen anders als die anderen: Seit seiner Geburt hat er eine feuerrote Nase, die überall auffällt durch ihr Leuchten. Alle machen sich über ihn lustig und selbst seine einzige Freundin Zoey kann ihm nicht helfen. Also beschließt Rudolph, aus der Weihnachtsstadt abzuhauen. Doch der Nordpol ist ein gefährlicher Ort, wo Stürme, Wölfe und die böse Eiskönigin Stormella wüten.

USA 1998, Regie: William R. Kowalchuk Jr., mit Whoppi Goldberg, John Goodman, Eric Idle, Trickfilm, 83 Min., ab 5 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.