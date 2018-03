× Erweitern Foto: Medienkontor Schamanen - Jäger und Heiler Sibiriens

Am 17. März beginnt die Sonderausstellung „Schamanen – Jäger und Heiler Sibiriens“. Heilkundige, Wahrsager, Ratgeber, Besessene, Magier und Seelenführer – das sind einige Assoziationen zu Schamanen. Die Ausstellung erzählt den Lebenslauf eines Schamanen von der Geburt bis zu seinem Wirken als Heiler. Bis zu seiner Berufung war das Alltagsleben des Schamanen in der subarktischen Umwelt von der Jagd geprägt. Man sieht seine Wiege und Kinderkleidung. Später, als Jäger nutzte er Pfeil und Bogen, Fallen, Harpunen und mehr. Kleidung, Alltagsgegenstände, Werkzeuge und Waffen wurden aus den Materialien hergestellt, die die Tundra hergab, wie Holz, Birkenrinde und Leder. Fischhaut diente für wetterfeste Kleidung. Die Ausstellung präsentiert den Schemanismus rings um Nord- und Südpol, betrachtet die natürliche Umgebung der Völker dieser Region und sucht Spuren des Schamanismus in der europäischen Eiszeitkunst. Abschließend wird gezeigt, wie der Schamanismus weltweit und auch in Deutschland bis heute fortlebt.

Der Eintritt kostet für Kinder ab 7 Jahren 2,50 und für Erwachsene 4 Euro. Geöffnet Di bis Fr 9 bis 17 Uhr und Sa, So und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr.