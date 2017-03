Schatzkarten und Wasserwege

Für Kinder von 5 - 10 Jahren

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Die Natur der Dinge

Eine Kooperation des Arbeitskreises der-die-das mit der VHS, der Grundschule Auf den Heuen und dem Naturwissenschaftlichen Verein Bremen

Wie findet man einen Schatz? Und wie versteckt man ihn gut? Die Kinder malen eine Schatzkarte und betrachten Bremen aus der Luft. Wie entsteht ein Fluss und was ist unter der Erde? Wie viel Wasser gibt es in Deutschland? In einer Zwergengeschichte gehen sie zusammen auf Forschungsfahrt und helfen sich gegenseitig bei kniffligen Aufgaben.

Mitzubringen: Etwas zum Essen und Trinken

Kosten: 4,00 Euro, zuzüglich 4,00 Euro Materialkosten (diese werden vom Kursleiter eingesammelt), Anmeldungen über die Volkshochschule (Kursnummer: 27-604-W) oder telefonisch unter 0421-36112345.