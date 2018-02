Schiff ahoi

Eine Fähre macht noch keinen Sommer, aber im Ferienkurs können Kinder ab 10 Jahre sie in Pusdorf willkommen heißen. Dafür wird wir am Anleger Lankenauer Höft eine fröhlich winkende Menschengruppe installiert: Schwimmerinnen und Schwimmer mit Badehosen und -mützen, Bikinis, Badeanzügen, Schwimmflügeln, Taucherbrillen, Angler*innen oder winkende Tourist*innen sollen die ankommenden und abfahrenden Menschen begrüßen. Die Ideen zu den Figuren werden am und im Lankenauer Höft gemeinsam entwickelt, auf Platten gezeichnet, ausgesägt und anschließend angemalt und montiert. So verbreitet die Installation sie bei Wind und Wetter gute Laune.

Kursleiter: Werner Kuhrmann

Mo, 19. bis Fr. 23. März, 11.00 bis 14.00 Uhr, Am Lankenauer Höft

Anmeldung im Kulturhaus Pusdorf, Woltmershauser Str. 444, Tel. 54 46 06

Für Kinder ab 10 Jahre, 10 Euro