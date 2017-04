Eine Produktion des Theaterlabors 4 - ab 13 Jahren

Erlebnisse, Gedanken und Ängste - wir verarbeiten unser gesamtes Leben in Träumen. Träume können sowohl gruselig, als auch fröhlich sein. Doch was genau träumen wir und in welchem Zusammenhang steht das Geträumte mit Erlebtem? Das Theaterlabor 4 hat eine Szenencollage entwickelt, mit der es das Publikum in verschiedene Traumwelten entführt.