Schlafräume und Traumwelten

Zur neuen Sonderausstellung Schlaf. Eine produktive Zeitverschwendung bieten die Museen Böttcherstraße für Kinder von 8 bis 12 Jahren einen zweitägigen Ferienworkshop am Mittwoch, den 4. Oktober 2017, und Donnerstag, den 5. Oktober 2017, von jeweils 11 bis 14 Uhr an. Darin werden Schlafräume zum Träumen gestaltet und Traumwelten mit den schönsten Schlafplätzen, den farbigsten Träumen und den poetischsten Einschlafgeschichten erschaffen. Welche Farbe stellen sich die Kinder für ihre Träume vor? Wie könnte ihr Wunschschlafzimmer aussehen? Würden sie gerne in einem Urwaldzimmer in einer Hängematte liegen, in wolkenweichen Kissen schlummern oder sich in einer Schlafhöhle verkriechen? Mit Eva Vonrüti Moeller.

Für Kinder ab 8 - 12 Jahren, 25 EUR inkl. Materialien, Anmeldung erforderlich.