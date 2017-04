Schneewittchen und die 7 Agenten

Kindertheater frei nach den Brüdern Grimm von Christa Margret Rieken

Die Freilichtbühne Lilienthal zeigt das bekannte Märchen in einer modernen, lustigen Fassung für die ganze Familie. Glücklich verbringt Schneewittchen ihre Freizeit im Wald, doch die böse und neidische Stiefmutter Drusilla will sie aus dem Weg schaffen. Auch der Zauberspiegel Lars hat seinen Dienst gründlich satt. Königin Mathilde aus dem Nachbarland ist besorgt, denn die Märchenwelt ist in Gefahr. Drusilla wird immer mächtiger und scheint über eine „Geheimwaffe“ zu verfügen, die sie über alles informiert. Mathilde hofft mit der Hilfe ihrer besten sieben Geheimagenten und ihres als Jäger verkleideten Sohnes Paul, Drusilla zu stoppen. Als Prinz Paul auf Schneewittchen trifft, verliebt er sich unsterblich in sie und vergisst dabei fast seine Aufgabe. Gemeinsam mit Drusillas etwas trotteligem Sohn Bernd versuchen schließlich alle zusammen, die Lage zu retten.

Weitere Informationen: 04298-30198

Kosten: Erwachsene 10,00 Euro, Kinder 6,00 Euro