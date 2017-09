× Erweitern M. Rospek VoiceOverPiano BMC Youngsters

Die BMC Youngsters, das Jugend-Ensemble unter der Leitung von Sara Dähn, Nina Arena und Thomas Blaeschke, führen das Musical "Schneewittchen" auf.

Karten gibt es an der Abendkasse im Konsul-Hackfeld-Haus zum Preis von 10 Euro (erm. 7 Euro) oder per Vorbestellung mit dem Stichwort "Schneewittchen" unter Angabe der Anzahl und persönlichen Daten per E-Mail an mail@eumac.info

Übrigens: Das Jugendensemble der 'Bremer Musical Company' freut sich über neue Mitglieder. Gesucht werden Mitwirkende in zwei Altersgruppen: 6 bis 11 und 12 bis 18 Jahre. Erste Eindrücke der BMC Youngsters gibt's auch bei facebook