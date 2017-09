Schnitzeljagd quer durch das Museum

An jedem ersten Sonntag im Monat bietet das Bachmann-Museum Bremervörde eine öffentliche Führung zu einem besonderen Thema an. Am 01. Oktober lädt die Museumspädagogin Katja Tiltmann M.A. Kinder und Erwachsene um 14 Uhr zu einer Schnitzeljagd quer durch die Ausstellung ein.

In den Vitrinen des Bachmann-Museums Bremervörde liegen kostbare Zeugen der Erd- und Menschheitsgeschichte aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme). So können die Besucher zum Beispiel eines der ältesten Holzräder in ganz Nordwesteuropa, zwei etwa 12 Millionen Jahre alte Walskelette und Beile aus der Steinzeit bestaunen. Doch welche Fragen und Geschichten verbergen sich hinter diesen Holzscheiben, Knochen und Steinen?

Bei einer Schnitzeljagd quer durch die Ausstellung lernen die Kinder und Erwachsenen einige der bedeutendsten Objekte des Museums kennen und erfahren ihre Geschichten. Von der Urzeit der Erde bis in die Mittelsteinzeit jagen die Teilnehmer Hinweisen hinterher und versuchen, am Ende das perfekt getarnte Versteck mit der Belohnung zu finden.

Für Kinder ab 7 Jahre, 3 EUR, Erwachsene 5 EUR.