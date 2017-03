Schnuppereitkurs I

Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahre vom 10.04.2017 - 13.04.2017

Auf dem Schimmelhof in Bremen-Osterholz finden wieder Schnupperreitkurse für Kinder statt. Geboten wird Reiten lernen in lockerer Atmosphäre unter Anleitung einer erfahrenen Reitausbilderin. Hier können die Kinder an 4 Tagen Pferdepflege und den Umgang mit braven Pferden und Ponys üben. Nach dem Satteln und Trensen können erste Reiterfahrungen gesammelt werden. Zwei Reiter teilen sich ein Pony bzw. Pferd. Täglich findet eine Übungseinheit auf dem Pferd statt. Für Neuanfänger und Wiedereinsteiger sind diese Kurse eine gute Gelegenheit, in den Pferdesport reinzuschnuppern. Die Kurse sind auch für Kinder geeignet, die die Ferien bei den Großeltern in Bremen verbringen.

Kosten: Erwachsene 105,00 Euro, Kinder 93,00 Euro, Anmeldungen unter 0421-451148 oder über www.schimmelhof.net