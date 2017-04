× Erweitern Foto: Kirsten Semrau Schnuppertag der Werkstatt der Begegnung

Am Samstag, den 20. Mai verwandelt sich das Forum am Wall bei der Stadtbibliothek in der Zeit zwischen 10.00 und 18.00 Uhr in einen bunten Basar, zu dem Familien sowie Kunst-, und Handarbeitsliebhaber herzlich eingeladen sind. Dort können selbst gemachte Handarbeiten wie japanischer Stoffschmuck, Filzarbeiten, Schönes aus Papier, Schalen aus Beton, Schmuck, Seife, u.v.m bewundert und erworben werden.

Außerdem haben die Besucher die Möglichkeit, an unterschiedlichen Workshops der "Werkstatt der Begegnung" zwischen 11.00 und 17.00 Uhr teilzunehmen. Ein Workshop dauert jeweils eine Stunde und kostet 5,00 Euro pro Person (inklusive Material). Kinder (ab 8 Jahren) sind bei den Workshops ebenfalls willkommen oder können sich in der Zwischenzeit an einem Extra-Stand an kleinen Bastelarbeiten versuchen.Die Restaurants rund um das Wallforum laden derweil zu einer Erfrischung oder kulinarischen Stärkung ein.

Workshop-Programm und Anmeldung dazu online auf werkstattbremen.blog