Schöne Aussichten

Im viertägigen Osterferienkurs begeben sich die Kinder ab 6 Jahren in der Ausstellung auf Entdeckertour durch phantastische Landschaften und verwandeln ihre Eindrücke in eigene Phantasiewelten.

Der Weg führt über märchenhafte Waldpfade vorbei an farbenfrohen Gärten in flirrende Sommerlandschaften bis hin zum glitzernden Ozean. All diese Eindrücke können die jungen Künstler anschließend in ihren Bildern in eigene Phantasiewelten verwandeln. Dabei können sie frei mit Farben experimentieren und verschiedene Maltechniken erproben. Am Ende wird die phantastische Welt in einem Kasten gestaltet, die Möglichkeit für einen wunderbaren Einblick in die kreierte Traumlandschaft.

Kurszeiten: 27. März bis 30. März, tgl. 12 bis 13:30 Uhr

Kosten: € 80,- / € 70,- Geschwisterkinder, inklusive Eintritte / € 70,- bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein in Bremen / € 60,- Geschwisterkinder bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein in Bremen

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich bis 14. März unter www.kunsthalle-bremen.de/kalender