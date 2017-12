× Erweitern Schulranzenparty

Noch dauert es eine Weile bis zum neuen Schuljahr, aber die „Schulranzen-Saison“ beginnt bereits am Jahresanfang. Auf der Schulranzen-Party in der Berliner Freiheit wird eine große Auswahl an Tornistern nebst Zubehör vorgestellt und an diesen Tagen mit 20% rabattiert.

Dazu gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm. Beim Schulranzen-Malwettbewerb für Kinder in den Altersgruppen fünf bis acht sowie neun bis zwölf Jahre können attraktive Preise gewonnen werden. Malvorlagen gibt es ab 2. Januar bei Meik Naseweis, in der Stadtbibliothek, im Bürgerhaus und in der Buchhandlung Thalia. Die Preisverleihung findet am Sonnabend, 3. Februar, um 15 Uhr statt.

Die Polizei Bremen ist am Freitag, 2. Februar, in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr mit

einem Infostand zu den Themen „Sicherheit durch Sichtbarkeit im Verkehr“ und „Sicherer Schulweg“ vor Ort.

Am Freitag, 2. Dezember, um 16 Uhr und 17 Uhr sowie am Sonnabend, 3. Februar, um 11.30 Uhr, 13 Uhr und 15.30 Uhr werden der bekannte Bremer Kinder-Entertainer Raimund Michels und Michi Möhrchen für Unterhaltung sorgen.

Luftballonkünstler Mr. Jack wird am Freitag von 14 Uhr bis 18 Uhr sowie am Sonnabend von 11 Uhr bis 17 Uhr für Begeisterung sorgen; Kinderschminken gibt es am Freitag von 15 Uhr bis 18 Uhr sowie am Sonnabend von 11 Uhr bis 16 Uhr. Der Ambulante Hauspflegebund kommt am Donnerstag und Freitag jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr mit einer Teddyklinik in die Berliner Freiheit. Alle Kinder können dann ihre Teddys oder andere Stofftiere reparieren lassen.

Dazu gibt es einen kostenlosen Sehtest vom Brillenstudio Volkersen und einen kostenlosen Hörtest vom Hörstudio Volkersen, Spielangebote des Studienkreises, vergünstigte Bücher für Erstleser sowie 15 % Rabatt auf Schreibwaren bei der Buchhandlung Thalia und einen Informationsstand des Reformhauses „Vitalia“ unter dem Motto „Guter Start in den Tag“.

Das Fachgeschäft Meik Naseweis spendet zudem in Abstimmung mit dem Amt für soziale Dienste zehn Schulranzen-Sets an Kinder aus Familien in der Vahr.

Schulranzen-Party