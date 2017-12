Schwarzlichtheater

Das Schwarzlichttheater Bremen gastiert zum ersten Mal in Bremen-Nord. Das Ensemble entführt die Zuschauer alller Altersklassen in eine zauberhafte Phantasiewelt, in der sich Magie, Märchen und Humor mischen. Gespielt wird bei ultraviolettem Licht. Die Puppen, Masken und Requisiten beleben die Bühne. Zu sehen sind kleine aneinandergereihte Theatersequenzen von zwei bis vier Minuten, die mit Musik hinterlegt sind.