Für Kinder ab 5 Jahren

In den Sommerferien finden wieder Crashkurse für das Seepferdchenabzeichen in der Graft Therme statt. Die Kurse bestehen aus 10 Kurseinheiten à 45 Minuten und finden täglich von montags bis freitags statt. Anmeldungen werden am Infocounter der GraftTherme entgegengenommen.

Kosten: 99,00 Euro, Kartenpfand 5,00 Euro