Grüne Segel machen Kurs auf Bremerhaven: Zum Seestadtfest 2018 wird die Alexander von Humboldt II mit ihrem markanten Segelbesatz das Flaggschiff sein. Zum dritten Mal liegen Ende Mai im Neuen Hafen und Alten Hafen wieder zahlreiche historische Windjammer, moderne Segelschiffe und spannende Motorschiffe an den Kajen. Auch der Dampfschiff-Oldie, die „Wal“, ist wieder dabei.

Es gibt viel zu sehen im Hafen und an Land. Genießer kommen von Freitag bis Sonntag beim Street Food Festival mit kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt auf den Geschmack. Für die kleinen Besucher wird ein Kinderfest an allen Festtagen angeboten. Ein buntes Musikprogramm auf zwei Bühnen sowie zahlreiche Marktbuden entlang der Kajen am „Neuen Hafen“ und „Alten Hafen“ sorgen zudem für Feststimmung. Für den Samstagabend ist ein spektakuläres Höhenfeuerwerk über der Weser geplant.