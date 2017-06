Selbstbehauptungskurs für Jungen

Für Jugen von 9 - 11 Jahren

Das Kursangebot richtet sich an Jungen, die von belastenden Situationen in Schule und Freizeit (Ausgrenzung, Mobbing, Erpressung, „Abziehen“, etc.) betroffen sind. Die Jungen lernen ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten in einem geschützten Rahmen kennen. Das geschieht durch phantasievolle Kooperationsübungen, Kampf- und Tobespiele und Gesprächsrunden über persönliche Erfahrungen. Den Jungen werden Tipps zum Hilfe-Holen und defensive Befreiungstechniken vermittelt. Anhand von Übungen und Rollenspielen erlernen die Jungen beispielhaft, wie sie sich besser schützen können. Themen wie Junge-Sein, eigene Grenzen, Ohnmacht und Selbstbehauptungsstrategien fließen mit ein. Die persönlichen Erfahrungen und die individuellen Fragestellungen der Jungen stehen im Mittelpunkt des Selbstbehauptungskurses.

In einer vertrauensvollen Atmosphäre können die Jungen unter Jungen Solidarität erleben und erkennen, dass sie mit ihren Erfahrungen und Bedürfnissen nicht alleine sind. Die Teilnehmer lernen gemeinsam und voneinander. Durch die Arbeit in der Gruppe kann das Selbstbewusstsein jedes einzelnen Jungen gestärkt werden.

Eine Informationsveranstaltung für interessierte Eltern findet am 19. Juni um 19 Uhr im Bremer JungenBüro statt.

Termine: 29. und 30.6., von 9.30 bis 13.30 Uhr.

Kosten: 30,00 Euro, (Abrechnung über Bremen-Pass möglich). Anmeldung erforderlich unter 0421-59865160 oder per Mail an sott@bremer-jungenbuero.de