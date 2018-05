Selbstbehauptungskurs

In diesem Kurs für Jungen von 9 bis 11 Jahren, die Ausgrenzung und/oder Mobbing erleben, wird mit Übungen, Rollenspielen, Gesprächen und viel Spaß gemeinsam nach neuen Lösungswegen gesucht, um sich zu schützen. An den Kursen nehmen höchstens 10 Jungen teil. Es wird darauf geachtet dass sich alle Jungen in dem Kurs wohlfühlen können und mit Respekt behandelt werden.

Die Jungen benötigen für den Kurs lange bequeme Kleidung und saubere Turnschuhe mit heller Sohle (Hallenturnschuhe). Sportliche Fähigkeiten oder Vorkenntnisse sind nicht nötig. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0421-59865160 oder schmidt@bremer-jungenbuero.de