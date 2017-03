Selbstverteidigung für Mädchen

In diesem Kurs lernen Mädchen einfache Befreiungs- und Selbstverteidigungstechniken, die auch gegen größere und stärkere Angreifer wirksam sind. In Rollenspielen können sie ausprobieren, was sie tun können, wenn sie u.a. von anderen Jungen oder Mädchen geärgert werden, ihnen niemand zuhört, sie jemand gegen ihren Willen anfasst. Wahrnehmungs- und Körperübungen unterstützen sie darin, sich selbst zu vertrauen und zu behaupten.

Teilnahme: 8 EUR, Anmeldung erf. unter 0421-36112345