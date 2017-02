Familienfilm, ab 6 Jahre

Der kleine Felix ist kein normaler Sechsjähriger. Anstatt normaler Kleidung trägt er lieber sein Tigerkostüm und bleibt für sich - bis ihm ein herrenloser Hund zuläuft. Schnell merkt Felix, dass auch Sergeant Pepper kein normaler Hund ist. Neben der Tatsache, dass Sergeant Pepper ein Vermögen von seinem verstorbenen Herrchen geerbt hat, kann er auch mit Kindern reden, die noch an Wunder glauben. Die beiden freunden sich an, doch der Frieden währt nicht lange. Die enterbten Angehörigen wollen auf das Vermögen nicht verzichten und beginnen die Jagd auf Sergeant Pepper. Natürlich kann Felix nicht zulassen, dass seinem neuen Freund etwas passiert und so setzten er und seine Schwester alles daran, den Bösewichten das Handwerk zu legen.

GB/D 2004, Regie: Sandra Nettelbeck, mit Barbara Auer, Oliver Broumis, 98 Min., ab 6 Jahren, FBW Prädikat: wertvoll

Eintritt: Erwachsene 6,00, Kinder 3,00 Euro