Shana – The Wolf’s Music

Ein Indianerreservat in British Columbia, Kanada: Seit dem Tod ihrer Mutter hat Shana ihre geliebte Geige nicht mehr angerührt und sich in ihre eigene Welt zurückgezogen. Jeden Tag schreibt sie ihrer Mama einen Brief und heftet ihn an ihren Ahnenbaum, unter dem sie oft Zuflucht sucht. Erst der neuen Lehrerin Frau Woodland gelingt es, das talentierte Mädchen aus der Reserve zu locken. Als Shana zur Aufnahmeprüfung an der Musikschule eingeladen wird, scheint sich alles zum Guten zu wenden. Doch dann verkauft Shanas Vater, der seine Trauer mit Alkohol betäubt, die uralte Wolfskopf-Geige ihrer Mutter. Nun gibt es für Shana nur noch eines: Sie muss die Geige zurückgewinnen. Auf ihrer abenteuerlichen Suche gerät Shana immer tiefer in den Wald. Drei Tage und Nächte taucht sie ein in die Natur. Sie begegnet dabei dem weißen Wolf und den Geistern ihrer Ahnen. »Shana« ist ein emotional berührender Film für die ganze Familie. Der sensationell schön fotografierte Film setzt als Soundtrack rituelle Rhythmen und traditionelle Melodien ein.

»Mystisch anmutendes Coming-of-Age-Drama über ein indigenes Mädchen, dessen musikalische Begabung nach dem Tod der Mutter wieder erweckt wird.« (Blickpunkt: Film)CH/CAN 2014, Regie: Nino Jacusso, mit Sunshine O’Donovan, Delilah Dick, Alana Aspinall, 95 Min., empfohlen ab 10 Jahre, FBW: »besonders wertvoll«

Eintritt für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.