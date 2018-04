Die Farm der Tiere

Showcase Beat Le Mot kommen wieder nach Bremen. Im Gepäck: George Orwells weltberühmte Fabel "Animal Farm", in der Schweine nach einer Revolution die Macht übernehmen und die unterdrückten und ausgebeuteten Tiere befreien.

"All animals are equal" proklamiert das revolutionäre Borstenvieh - ein animalischer Frühling liegt in der Luft. Alle Arbeit soll von nun an sinnvoll, freiwillig und fair sein und der Reichtum gerecht verteilt. Doch die Anfangseuphorie verfliegt schnell, denn Demokratie ist anstrengend. Die ersten Ermüdungserscheinungen der Tiere nutzen die Schweine geschickt, um die Macht alleine zu übernehmen. Ihr Wahlspruch lautet fortan: "All animals are equal, but some animals are more equal than others."

Solidarisches Preissystem: 14 / 10 / 7 Euro; 3 Euromit Bremen Pass.

Tickethotline 520 80 70 oder ticket@schwankhalle.de. Abendkasse ab 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn.