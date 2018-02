Sicherer Umgang mit dem Pferd

Der Reitclub am Stadtwald bietet einen Osterferienlehrgang für Einsteiger*innen ab 8 Jahre an:

Die Themen des Kurses:

Heranführen an das Pferd/Pony

Putzen und Pflegen der Pferde

Reiten

richtig longieren

und unter dem Motto "Wünsch dir was": Was ich schon immer mal ausprobieren wollte!

Der Kurs findet bis 26. März täglich von 14 bis 16 Uhr statt und kostet 70 Euro für Vereinsmitglieder mit eigenem Pferd, 95 Euro für Vereinsmitglieder mit Schulpferd und 120 Euro für Gastreiter.

Alle Informationen und verbindliche Anmeldung bis zum 16. März im Büro unter Tel. 0421 214777 (AB), per E-Mail unter info@reitclub-st-georg.de oder direkt bei den Reitlehrern auf der Anlage am Wetterungsweg 1 (zwischen Unisee und Universum/Haus am Walde).

Bürozeiten: montags bis freitags von 15-18 Uhr