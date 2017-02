× Erweitern Foto: Glocke Sitzkissenkonzert

Eltern und Babys gemeinsam im Konzertsaal? Geht das? Aber ja! Speziell für frisch

gebackene Eltern sowie Großeltern, die ein klassisches Konzert besuchen möchten,

gibt es die GLOCKE Sitzkissenkonzerte.

Die Eltern genießen die rund 45-minutige Musik - Veranstaltung am Vormittag, während ihr Baby an ihrer Seite bleiben und sich auf bereitgelegten Kissen frei bewegen kann. So können Konzerte in entspannter Atmosphäre von Beginn an in den Familienalltag eingebunden werden. Selbstverständlich sind Sitzgelegenheiten im Saal, Wickelmöglichkeiten und Platz für Kinderwagen vorhanden.

Das Programm:

Gudrun Wagner und Louise Sen »Komponistinnen und ihre Zeitgenossen«

Gudrun Wagner: Querflöte

Louise Sen: Harfe

Männliche Komponisten sind hinreichend bekannt und stehen selbstverständlich auf

den Spielplänen der Konzerthäuser. Dass auch ihre weiblichen Zeitgenossinnen

erfolgreich komponiert haben, zeigen uns Gudrun Wagner und Louise Sen mit einem

einfallsreichen und kunstvollen Konzert für Querflöte und Harfe. Eindrucksvoll und

unprätentiös lassen sie uns einmal mehr die Vielfalt der Musik erleben.

Karten gibt es unter 0421-38875677