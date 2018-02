Sitzkissenkonzert on tour

Die Glocke-Sitzkissenkonzerte packen wieder die Koffer: In bewährter Kooperation mit dem Gustav-Heinemann-Bürgerhaus finden sich auch hier Kissen und Decken vor, auf denen es sich die Eltern mit den Babys gemütlich machen können. Sitzgelegenheiten im Saal, Wickelmöglichkeiten und Platz für Kinderwagen sind ebenfalls vorhanden.

Eltern und Babys gemeinsam im Konzertsaal? Geht das? Aber ja: Speziell für frisch gebackene Eltern sowie Großeltern, die ein klassisches Konzert besuchen möchten, sind die Sitzkissenkonzerte in der Glocke genau die richtige Wahl: In den rund 45-minütigen Veranstaltungen am Vormittag genießen die Zuhörer/innen Musik aller Stilrichtungen, während das Baby an ihrer Seite bleiben und sich auf bereitgelegten Decken und Kissen frei bewegen kann. So können sie live dargebotene Musik in entspannter Atmosphäre gemeinsam erleben.