× Erweitern ©Kultur Vor Ort Skulpturen für alle

Kunst gucken, Kunst machen, über Kunst reden mit Mama, Papa, Oma, Opa, Freunden und anderen Kindern: Beim Familiensamstag können große und kleine Künstler in Gröpelingen tolle Skulpturen herstellen.

Direkt in der Ausstellung zwischen den Bronzen von Gerhard Marcks wird ein kreatives Nachmittagsprogramm geboten. Die Aktion findet in der Galerie im Künstlerhaus Roter Hahn von Kultur vor Ort in Kooperation mit dem Gerhard Marcks Haus Bremen statt.

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren mit erwachsenen Bezugspersonen

Info und Anmeldung unter 0421-6197727, www.kultur-vor-ort.com