Soccercamp

Sportskanonen müssen in den Ferien nicht unbedingt in die Ferne schweifen, auch in Bremen gibt’s viel Action: Die Soccercamps von Werder Sports sind so begehrt, dass sie wegen der großen Nachfrage in diesen Sommerferien gleich viermal stattfinden:

1. Camp 02. bis 05. Juli 2018

2. Camp 09. bis 12. Juli 2018

3. Camp 23. bis 26. Juli 2018

4. Camp 30. Juli bis 02. August 2018

Mädchen und Jungen von 6 bis 14 Jahren trainieren in der Werder-Soccerhalle in der Überseestadt jeweils montags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr. Dabei werden die Kids durch professionelle Trainer individuell und optimal gefördert, die Teilnahme an den viertägigen Kursen kostet 149 Euro inklusive Sportler-Mittagessen, Getränken und dem Soccerdiploms zum Abschluss. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter 0421-38871420, die Anmeldung erfolgt oline: www.werdersports.de