Foto: Bachmann-Museum Bremervörde Sommerabend im Steinzeitlager, Bachmann-Museum

Ferienangebot mit Lagerfeuer und selbst zubereitetem Fisch

Beim Sommerabend erfahren die Teilnehmer, wie die Menschen in der Mittelsteinzeit Fisch gefangen und zubereitet haben. Nach einem Rundgang durch die Dauerausstellung zu den originalen Objekten aus der Steinzeit, zieht die Gruppe an den Auesee. Hier können sie authentische Nachbildungen der Werkzeuge und Jagdwaffen ausprobieren, die sie zuvor in der Ausstellung kennengelernt haben. Die Teilnehmer richten zunächst einen Lagerplatz ein und lernen, wie man mit steinzeitlichen Mitteln ein Feuer entzündet. Anschließend bekommen sie einen Einblick in verschiedene Fischfangmethoden, ehe sie gemeinsam Fisch am Lagerfeuer zubereiten.

Bei starkem Regen findet ein alternatives Programm zu steinzeitlichen Werkzeugen und der Herstellung von Schmuck im Museum statt.

Treffpunkt: Museumskasse

Teilnahme: Erwachsene 5,00 Euro, Kinder 3,00 Euro, Familien 12,00 Euro. Anmeldung empfohlen unter 04761-9834603