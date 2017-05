Sommerabenteuer rund um die 4 Elemente

Feuer, Wasser, Luft und Erde

Montag, 24.07. - Freitag, 28.07.2017, jeweils von 10-13 Uhr

Als Forscher und Abenteurer durchstöbert man mit aufregenden Spielen das wilde Naturerlebnisgelände. Mit Keschern und Lupen wird aufmerksam untersucht, wer im Wasser lebt. Welche Tiere finden man in der Erde und in der Luft? Die Gruppe wird ausprobieren, ob man Erde im Feuer brennen kann und will einen Kohlestift zum Zeichnen herstellen. Was kann man mit den Pflanzen machen und brennt ein Feuer ohne Luft? Bei Lagerfeuer, Schnitzen und Stockbrot werden die Erlebnisse geteilt und die Frage geklärt, ob die Menschen ohne die 4 Elemente leben könnten.

Für Kinder ab 6 Jahren.

Die Teilnahmegebühr beträgt 30 €. Eine Anmeldung ist notwendig, Tel. 01578-8651288 oder E-Mail WUPP.Bremen@yahoo.de