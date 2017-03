Sommerferien in Camp Otterndorf

Sommercamp für Kinder zwischen 8 - 13 Jahren

Jedes Jahr im Sommer geht es mit dem Kindertreff des Bürgerzentrums für eine ganze Woche raus aus der Vahr: Betreut von pädagogischen Mitarbeitern verbringen Kinder zwischen 8 und 13 Jahren mehrere Tage in Otterndorf, einer niedersächsischen Kleinstadt an der Elbmündung bei Cuxhaven.

Die Camp-Teilnehmerinnen und Teilnehmer können in Otterndorf schwimmen, paddeln, segeln, Tretboot fahren, Minigolf spielen oder einfach in der Sonne entspannen – ein allabendliches Lagerfeuer darf dabei natürlich nicht fehlen. Und für eine perfekte Zeltlager-Atmosphäre schlafen selbstverständlich alle Kinder abenteuerlich im Zelt, ganz so, wie es sich für ein Sommercamp gehört. Neben der Vorfreude der Kinder auf die Camp-Woche kommt jetzt die gute Nachricht für die Eltern: Mama und Papa haben dann endlich auch einmal ein bisschen Zeit für sich.

Kosten: 246,00 Euro pro Person (Vollverpflegung, Zuschuss möglich), Anmeldungen unter 0421-4367346 oder per Mail an murat.kul@bzvahr.de