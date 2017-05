Sommerferienkurs Landschafts-Kunst

Dienstag, 25. Juli bis Freitag, 28. Juli

Sommerferienkurs für Kinder von 6 – 10 Jahre, 10 bis 14 Uhr

Landschafts-Kunst: Bilder von und aus Natur

mit Eva Vonrüti-Moeller

Jetzt geht’s raus in die Natur: Im Museum lernen die Kinder Bilder kennen, in denen Maler sie auf bunte Felder, durch grüne Wiesen und in schattige Wälder einladen. Sie sind so leuchtend und frisch gemalt, dass man am liebsten einen Strauß mit Wiesenblumen pflücken oder einen Blätterkranz flechten möchte. Und das können die Kinder auch tun – nämlich draußen, um die Kunsthalle herum. Sie lernen in diesem Kurs die Land Art („Landschaftskunst“) kennen. Dabei haben Künstler nicht nur Bilder von der Natur gemalt, sondern auch Kunstwerke aus der Natur. Aus Blättern, Ästen und Blumen.

Kosten : € 80,- / € 70,- Geschwisterkinder / € 70,- bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein / € 60,- Geschwisterkinder bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein

Anmeldung erforderlich! (bis 10. Juli)