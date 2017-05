Sommerferienkurs - Das bin ich

Dienstag, 25. Juli bis Freitag, 28. Juli

Sommerferienkurs für Kinder von 10 – 14 Jahre, 10 bis 14 Uhr

DAS BIN ICH!

mit Maja Pohlan

In diesem Ferienkurs geht es nur um die Kinder! Können sie richtig böse gucken, ganz albern sein und vor sich hin träumen? Wie sähe das wohl in einem Bild aus, das an der Wand im Museum hängt?

Sie werden entdecken, wie einzigartig und zugleich vielseitig und wandelbar sie sind. Porträtdarstellungen von Pablo Picasso, Paula Modersohn-Becker, Max Liebermann und vielen anderen Künstlern werden ihnen Lust machen, in verschiedenste Rollen zu schlüpfen, ungewöhnliche Posen einzunehmen und sich in vergangene Zeiten zu versetzen. Stolz, dramatisch, mächtig, schüchtern - wie werden sie sich in Szene setzen? Dabei entstehen vielfältige fotografische oder gemalte Selbstdarstellungen und modellierte Plastik.

Kosten : € 80,- / € 70,- Geschwisterkinder / € 70,- bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein / € 60,- Geschwisterkinder bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein

Anmeldung erforderlich! (bis 10. Juli)